Сторожук: Для десятого бюджета лиги мы идем неплохо

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. Мы взаимодействовали, создавали моменты. Кроме, наверное, первых 15 минут второго тайма. Объективно, для десятого бюджета лиги мы идем неплохо.

Наши ребята выходят на поле и бьются. Честь и хвала им. У нас много травмированных. Поэтому есть те, кто выходит не на своей позиции, например, защитники в нападении.

Мы знаем, что нам нужна новая кровь, будем искать в зимнюю паузу. Мы всегда ведем анализ и отмечаем тех игроков, которых хотели бы видеть составе.

Сегодня моя команда сделала все, что могла. Спасибо огромное болельщикам за поддержку», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.

Календарь и таблица ФНЛ

«Арсенал» с 26 очками поднялся на второе место в таблице. «Сочи» с21 баллом занимает шестую строчку.