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    Сторожук: Для десятого бюджета лиги мы идем неплохо

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    Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче против «Сочи» (1:1).

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. Мы взаимодействовали, создавали моменты. Кроме, наверное, первых 15 минут второго тайма. Объективно, для десятого бюджета лиги мы идем неплохо.

    Наши ребята выходят на поле и бьются. Честь и хвала им. У нас много травмированных. Поэтому есть те, кто выходит не на своей позиции, например, защитники в нападении.

    Мы знаем, что нам нужна новая кровь, будем искать в зимнюю паузу. Мы всегда ведем анализ и отмечаем тех игроков, которых хотели бы видеть составе.

    Сегодня моя команда сделала все, что могла. Спасибо огромное болельщикам за поддержку», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Арсенал» с 26 очками поднялся на второе место в таблице. «Сочи» с21 баллом занимает шестую строчку.

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