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    L’equipe: Головин — ключевая фигура «Монако»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Лига 1 Футбол Франции
    Журналист L’equipe Антуан Момо рассказал, какое мнение сложилось об игре хавбека «Монако» Александра Головина в минувшем сезоне.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Александр Головин в прошлом сезоне был для нас одним из лучших игроков чемпионата Франции, возможно, лучшим игроком. Могу даже сказать, безусловно, лучшим футболистом, не играющим в Париже. Мы даже задавались вопросом, логично ли, что он остаётся в таком клубе, как "Монако", который в течение нескольких сезонов не играл в Лиге чемпионов.

    Но в этом сезоне "Монако" снова в Лиге чемпионов. Клуб вновь становится одной из главных команд Франции. "Монако" соответствует величине Головина, который стал ещё более техничным, атлетичным и даже лучше действует тактически в атаке.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Плюс он превосходен в защите, прикладывает больше усилий, чем раньше. Отмечу, что Головин больше не получает травм, в отличие от его первых сезонов в "Монако". Он игрок, который невероятно силён в атаке, может забить, может отдавать голевые передачи. Он стал очень важным для "Монако", особенно когда команда владеет мячом», — сказал Момон «Чемпионату».

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