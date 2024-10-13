L’equipe: Головин — ключевая фигура «Монако»

Журналист L’equipe Антуан Момо рассказал, какое мнение сложилось об игре хавбека «Монако»в минувшем сезоне.

«Александр Головин в прошлом сезоне был для нас одним из лучших игроков чемпионата Франции, возможно, лучшим игроком. Могу даже сказать, безусловно, лучшим футболистом, не играющим в Париже. Мы даже задавались вопросом, логично ли, что он остаётся в таком клубе, как "Монако", который в течение нескольких сезонов не играл в Лиге чемпионов.

Но в этом сезоне "Монако" снова в Лиге чемпионов. Клуб вновь становится одной из главных команд Франции. "Монако" соответствует величине Головина, который стал ещё более техничным, атлетичным и даже лучше действует тактически в атаке.

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Плюс он превосходен в защите, прикладывает больше усилий, чем раньше. Отмечу, что Головин больше не получает травм, в отличие от его первых сезонов в "Монако". Он игрок, который невероятно силён в атаке, может забить, может отдавать голевые передачи. Он стал очень важным для "Монако", особенно когда команда владеет мячом», — сказал Момон «Чемпионату».