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    Дубль Арнаутовича помог Австрии разгромил Норвегию

    Австрия — Норвегия: счет матча 5:1, обзор голов

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    Австрия одержала победу над Норвегией (5:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

    Марко Арнаутович — игрок сборной Австрии
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    Марко Арнаутович — игрок сборной Австрии

    В составе хозяев дублем отметился нападающий Марко Арнаутович, который забил свои голы на 8-й минуте и 49-й минуте с пенальти.

    Еще по голу записали на свой счет Филипп Линхарт на 58-й минуте, Стефан Пош на 63-й и Михаэль Грегорич на 71-й минуте.

    У Норвегии единственный гол забил Александр Сёрлот на 39-й минуте. Нападающий национальной команды Эрлинг Холанн не отметился результативными действиями.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Австрия — Норвегия 5:1
    Голы: 1:0 Марко Арнаутович (8'), 1:1 Александр Сёрлот (39'), 2:1 Марко Арнаутович (пенальти) (49'), 3:1 Филипп Линхарт (58'), 4:1 Стефан Пош (63'), 5:1 Михаэль Грегорич (71') Предупреждения: Сандер Берге (28'), Стефан Пош (45 + 2'), Андреас Ханше-Ольсен (47'), Felix Horn Myhre (88')

    После этого матча Австрия занимает 2-е место в своей группе с 7-ю очками в активе. Норвегия — на 1-й позиции с тем же количеством баллов.

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