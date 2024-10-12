ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • 23:50
    • Венгрия и Нидерланды не выявили сильнейшего в Лиге наций
  • 23:44
    • Германия минимально победила Боснию и Герцеговину в Лиге наций
    Все новости спорта

    Щенсный: В «Ювентусе» мне сказали, что я слишком дорогостоящий

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ювентус Серия A Футбол Италии
    Новичок испанской «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал истинные причины уход из туринского «Ювентуса» по окончании прошлого сезона.

    Войцех Щенсный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Войцех Щенсный

    «Представлять "Ювентус" — это привилегия. В клубе сказали, что я стою слишком дорого, а у них есть финансовые проблемы. Мы нашли решение. Я мог остаться, и мне бы заплатили, но верю в личные отношения. В "Юве" меня уважали», — цитирует Щенсного журналист Никола Скира.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За «Ювентус» Щенсный играл с 2017 года. Всего у него 252 матча за старую синьору и 103 матча на ноль. В сентябре он подписал контракт с «Барселоной» в качестве свободного агента.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания остановит Данию?!
  • Испания — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Кто одержит первую победу в Лиге наций?
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры