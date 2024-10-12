Щенсный: В «Ювентусе» мне сказали, что я слишком дорогостоящий

Новичок испанской «Барселоны»рассказал истинные причины уход из туринскогопо окончании прошлого сезона.

«Представлять "Ювентус" — это привилегия. В клубе сказали, что я стою слишком дорого, а у них есть финансовые проблемы. Мы нашли решение. Я мог остаться, и мне бы заплатили, но верю в личные отношения. В "Юве" меня уважали», — цитирует Щенсного журналист Никола Скира.

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За «Ювентус» Щенсный играл с 2017 года. Всего у него 252 матча за старую синьору и 103 матча на ноль. В сентябре он подписал контракт с «Барселоной» в качестве свободного агента.