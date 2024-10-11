Чехия и Украина одержали победы в матчах Лиги наций

Завершились два матча первой группы 3-го тура Лиги наций.

В одном из поединков Украина обыграла Грузию с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник хозяев Михаил Мудрик на 35-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Украина — Грузия 1:0 Гол: 1:0 Михаил Мудрик (35') Предупреждения: Гурам Кашия (11'), Николай Матвиенко (29'), Лаша Двали (39'), Ivan Kalyuzhnyi (45 + 5'), Георгий Кочорашвили (63'), Леван Шенгелия (69'), Ефим Конопля (76'), Максим Таловеров (79')

После этого матча Украина занимает последнее 4-е место в своей группе Лиги наций с 3 очками в активе. Грузия — на 1-й позиции (6).

В параллельном матче Чехия всухую одолела Албанию со счетом 2:0.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Томаш Хоры, который забил свои голы на 3-й и 63-й минутах встречи.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Чехия — Албания 2:0 Голы: 1:0 Томаш Хоры (3'), 2:0 Томаш Хоры (63') Предупреждения: Мирлинд Даку (44'), Sylvinho (45'), Адам Гложек (83')

Чехия занимает 2-е место в своей группе с 6-ю баллами в копилке, а Албания — на 3-й позиции (3 очка).