Слишкович не против вернуться в «Спартак»

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
«Если получится, то да. Кто может сказать "нет" "Спартаку"? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?
Кого бы из "Спартака" хотели бы видеть в "Оренбурге"? Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока "Оренбурга" не променял бы сейчас», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».
Ранее Слишкович входил в тренерский штаб московского «Спартака», а также исполнял обязанности главного тренера красно‑белых после увольнения Гильермо Абаскаля.
«Оренбург» набрал 7 очков и идет 15-м в таблице РПЛ.