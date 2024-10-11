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    Слишкович не против вернуться в «Спартак»

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении на пост наставника «Спартака».

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Если получится, то да. Кто может сказать "нет" "Спартаку"? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?

    Кого бы из "Спартака" хотели бы видеть в "Оренбурге"? Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока "Оренбурга" не променял бы сейчас», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    Ранее Слишкович входил в тренерский штаб московского «Спартака», а также исполнял обязанности главного тренера красно‑белых после увольнения Гильермо Абаскаля.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» набрал 7 очков и идет 15-м в таблице РПЛ.

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