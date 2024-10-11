Слишкович не против вернуться в «Спартак»

Главный тренерответил на вопрос о возможном возвращении на пост наставника «Спартака».

«Если получится, то да. Кто может сказать "нет" "Спартаку"? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?

Кого бы из "Спартака" хотели бы видеть в "Оренбурге"? Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока "Оренбурга" не променял бы сейчас», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Ранее Слишкович входил в тренерский штаб московского «Спартака», а также исполнял обязанности главного тренера красно‑белых после увольнения Гильермо Абаскаля.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» набрал 7 очков и идет 15-м в таблице РПЛ.