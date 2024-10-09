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    Мальдини прокомментировал вызов в сборную Италии

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    Дебютант сборной Италии Даниэль Мальдини поделился эмоциями от вызова в национальную команду и рассказал о своих футбольных кумирах.

    Даниэль Мальдини
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    Даниэль Мальдини

    «Кака — мой кумир, Дибала — соперник, который впечатлил меня больше всего. Я мечтал о сборной и я рад, что меня позвали. Я могу играть как атакующего полузащитника, так и на позиции нападающего или второго нападающего. Папа? Я знаю, что он счастлив...», — цитирует Мальдини журналист Николо Скира в соцсети.

    В этом сезоне Мальдини-младший выступает на правах аренды за «Монцу». Он сын легендарного защитника Паоло Мальдини.

    Календарь и таблица Серии А

    За «Монцу» в этом сезоне Даниэль 8 матчей, забил один мяч и сделал один ассист. На Transfermarkt 22-летнего хавбека оценивают в € 4,5 млн.

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