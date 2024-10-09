Мальдини прокомментировал вызов в сборную Италии

Дебютант сборной Италииподелился эмоциями от вызова в национальную команду и рассказал о своих футбольных кумирах.

«Кака — мой кумир, Дибала — соперник, который впечатлил меня больше всего. Я мечтал о сборной и я рад, что меня позвали. Я могу играть как атакующего полузащитника, так и на позиции нападающего или второго нападающего. Папа? Я знаю, что он счастлив...», — цитирует Мальдини журналист Николо Скира в соцсети.

В этом сезоне Мальдини-младший выступает на правах аренды за «Монцу». Он сын легендарного защитника Паоло Мальдини.

Календарь и таблица Серии А

За «Монцу» в этом сезоне Даниэль 8 матчей, забил один мяч и сделал один ассист. На Transfermarkt 22-летнего хавбека оценивают в € 4,5 млн.