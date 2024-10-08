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    Митрофанов: Прекрасно, что Дзюба реализует свой спортивный потенциал

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что форвард «Акрона» Артем Дзюба является звездой РПЛ и может установить всевозможные рекорды.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    За «Акрон» Дзюба забил один гол и сделал три ассиста.

    «Артём никуда и не исчезал из нашего футбола. К нему можно по‑разному относиться, но он крайне квалифицированный футболист, который является звездой нашей лиги. Он не закончил с футболом и не сказал своего последнего слова. Прекрасно, что Артём реализует свой спортивный потенциал, доказывает. Он же уже так делал, когда уходил в тульский "Арсенал". И если он продолжает показывать себя, делать нашу лигу сильнее — мы только за.

    Побьет ли пекорды Кержакова и Лоськова? Всё зависит от него. Артём способен установить рекорды и побить ещё раз», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

    Помимо рекорда Кержакова, Дзюба близок к достижению Дмитрия Лоськова, который является рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145).

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