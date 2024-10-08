Митрофанов: Прекрасно, что Дзюба реализует свой спортивный потенциал

Генеральный секретарь РФСотметил, что форвард «Акрона»является звездой РПЛ и может установить всевозможные рекорды.

За «Акрон» Дзюба забил один гол и сделал три ассиста.

«Артём никуда и не исчезал из нашего футбола. К нему можно по‑разному относиться, но он крайне квалифицированный футболист, который является звездой нашей лиги. Он не закончил с футболом и не сказал своего последнего слова. Прекрасно, что Артём реализует свой спортивный потенциал, доказывает. Он же уже так делал, когда уходил в тульский "Арсенал". И если он продолжает показывать себя, делать нашу лигу сильнее — мы только за.

Побьет ли пекорды Кержакова и Лоськова? Всё зависит от него. Артём способен установить рекорды и побить ещё раз», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

Помимо рекорда Кержакова, Дзюба близок к достижению Дмитрия Лоськова, который является рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145).