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    Де Хеа прокомментировал два отбитых пенальти с «Миланом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан
    Испанский вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа высказался об успехе своего клуба в матче 7-го тура итальянской Серии А против «Милана» (2:1).

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    «Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить свои плоды. Победа над "Миланом" может положить начало выдающемуся сезону.

    Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на [отраженных] пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот», — сказал Де Хеа в интервью DAZN.

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    По ходу игры Де Хеа отразил два пенальти «Милана» — голкиперу не смогли забить с точки Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.

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