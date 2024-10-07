Де Хеа прокомментировал два отбитых пенальти с «Миланом»

Испанский вратарь «Фиорентины»высказался об успехе своего клуба в матче 7-го тура итальянской Серии А против «Милана» (2:1).

«Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить свои плоды. Победа над "Миланом" может положить начало выдающемуся сезону.

Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на [отраженных] пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот», — сказал Де Хеа в интервью DAZN.

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По ходу игры Де Хеа отразил два пенальти «Милана» — голкиперу не смогли забить с точки Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.