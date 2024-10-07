Де Хеа прокомментировал два отбитых пенальти с «Миланом»

Давид Де Хеа Фото: globallookpress.com
«Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить свои плоды. Победа над "Миланом" может положить начало выдающемуся сезону.
Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на [отраженных] пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот», — сказал Де Хеа в интервью DAZN.
По ходу игры Де Хеа отразил два пенальти «Милана» — голкиперу не смогли забить с точки Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.