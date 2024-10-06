«Жирона» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

На голы Ясера Асприльи и Кристиана Стуани гости ответили точным ударом Охиана Санчета.
Отметим, что «Жирона» вырвала победу на девятой компенсированной минуте и с пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Жирона — Атлетик 1:1
Голы: 1:0 Ясер Асприлья (39'), 1:1 Ойан Сансет (41'), 2:1 Кристиан Стуани (пенальти) (90 + 9') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Хуанпе, 90'), Давид Лопес, Ладислав Крейчи, Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера, Иван Мартин (Габриэл Мизехауй, 90'), Ясер Асприлья (Алехандро Франсес, 90'), Донни ван де Бек, Арно Данжума (Бриан Хиль, 59'), Абель Руис (Кристиан Стуани, 90') Атлетик: Алекс Падилья, Адама Буаро (Юри Берчиче, 79'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос, Иньиго Руис де Галарета (Микель Хаурегисар, 59'), Андер Эррера (Беньят Прадос, 79'), Ойан Сансет (Унаи Гомес, 43'), Горка Гурусета (Альваро Джало, 59'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс Предупреждения: Ладислав Крейчи (31'), Даниэль Вивиан (45 + 3'), Пауло Гассанига (56'), Давид Лопес (57'), Янхель Эррера (90 + 1'), Айтор Паредес (90 + 7'), Айтор Паредес (90 + 8')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Жирона» набрала 12 очков и поднялась на 11-е место в ла лиге. «Атлетик» с 14 баллами идет шестым в турнирной таблице.