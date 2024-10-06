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    «Динамо» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА

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    «Динамо» на своем поле сыграет с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «бело-голубых» 20 очков в 10-ти матчах — 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 18:10.

    Команда под руководством Марцела Лички не проигрывает в чемпионате на протяжении 4-х матчей кряду — 2 победы и 2 ничьи. В крайнем туре москвичи минимально переиграли в гостях махачкалинское «Динамо» (1:0).

    В прошедшую среду «Динамо» упустило победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Кубка России (2:3). «Бело-голубые» вели со счетом 1:0 и 2:1, но затем пропустили дважды в конце второго тайма.

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    ЦСКА

    ЦСКА шестой в турнирной таблице РПЛ. На счету армейцев 17 очков в 10-ти матчах — 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 19:6.

    В крайнем туре ЦСКА оформил четвертую разгромную победу в сезоне, уверенно обыграв дома «Ахмат» (3:0). До этого подопечные Марко Николича поделили очки с «Рубином» (1:1) в гостях, а еще ранее минимально уступили дома «Зениту» (0:1).

    В пятом туре Кубка России армейцы на выезде всухую обыграли «Пари НН» (2:0). За тур до окончания группового этапа ЦСКА занимает первое место в своем квартете.

    Личные встречи

    «Динамо» обыграло армейцев в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 2:1 дома и 3:2 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету «бело-голубых» 6 побед, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.70.

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