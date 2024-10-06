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    «Брайтон» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

    «Брайтон» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Тоттенхэм
    В матче 7-го тура АПЛ «Брайтон» выиграл на своем поле со счетом 3:2 у «Тоттенхэма».

    Дэнни Уэлбек
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    Дэнни Уэлбек

    После первого тайма гости выигрывали со счетом 2:0. На 23-й минуте счет открыл Бреннан Джонсон, а через 14 минут преимущество шпор увеличил Джеймс Мэддисон.

    Но «Брайтон» нашел в себе силы перевернуть игру после перерыва, забив три безответных мяча.

    На 48-й минуте забила Янкуба Минте, через 10 минут счет сравнял Жоржиньо Рюттер, а победу принес Дэнни Уэлбек на 66-й минуте.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 3:2
    Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (23'), 0:2 Джеймс Мэддисон (37'), 1:2 Янкуба Минте (48'), 2:2 Жоржиньо Рюттер (58'), 3:2 Дэнни Уэлбек (66') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Адам Уэбстер (Игор Жулио, 9'), Льюис Данк, Ферди Кадиоглу (Первис Эступинан, 46'), Карлос Балеба (Матс Виффер, 74'), Джек Хиншелвуд, Янкуба Минте (Браян Груда, 87'), Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Хулио Энсисо, 73'), Дэнни Уэлбек Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Майки Мур, 85'), Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 79'), Деян Кулушевски, Педро Порро, Тимо Вернер (Папе Сарр, 79'), Доминик Соланке Предупреждения: Игор Жулио (34'), Дестини Удоджи (67'), Деян Кулушевски (69'), Барт Вербрюгген (80')

    После этого матча «Брайтон» поднялся на шестое место с 12 очками, а «Тоттенхэм» (10) — девятый.

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