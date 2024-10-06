«Алавес» — «Барселона»: счет матча 0:3, обзор голов

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
Хет-трик в первом тайме оформил Роберт Левандовский. Во второй половине встречи команды не забивали.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Барселона 0:3
Голы: 0:1 Роберт Левандовски (7'), 0:2 Роберт Левандовски (22'), 0:3 Роберт Левандовски (32') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья (Мусса Диарра, 46'), Абдель Абкар (Adrian Pica, 67'), Мануэль Санчес, Андер Гевара, Антонио Бланко (Жоан Жордан, 78'), Стоичков (Томас Конечни, 57'), Карлос Висенте, Абде Реббах, Тони Мартинес (Кевин Гарсиа, 57'), Santiago Mourino Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде (Френки де Йонг, 81'), Иньиго Мартинес (Жерар Мартин, 81'), Пау Кубарси, Эктор Форт (Жюль Кунде, 67'), Марк Касадо, Роберт Левандовски, Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 6'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Ансумане Фати, 67'), Педри Предупреждения: Факундо Теналья (31'), Иньиго Мартинес (53'), Santiago Mourino (54'), Жерар Мартин (86')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.