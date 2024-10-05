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    «Рубин» одолел «Ахмат» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Рубин» на своем поле одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    Первый гол казанцы забили на 45-й минуте, отличился защитник команды Илья Рожков. На 90+1-й минуте «Рубин» сумел забить 2-й гол, точным ударом отличился Мирлинд Даку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Илья Рожков (45'), 2:0 Мирлинд Даку (90+1') Рубин: Евгений Ставер, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Валентин Вада, Мирлинд Даку, Никола Чумич Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Камило, Лечи Садулаев, Исмаэл, Светослав Ковачев, Даниил Павлович Уткин Предупреждения: Светослав Ковачев (22'), Исмаэл (51')

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ахмат» — на последней 16-й позиции (6).

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