Мареска: Не думаю, что мы можем конкурировать с «Манчестер Сити» или «Арсеналом»

Главный тренервысказался о конкуренции в английском чемпионате в текущем сезоне.

«Я действительно не думаю, что мы можем конкурировать с "Манчестер Сити" или "Арсеналом". Я так не думаю, потому что мы не готовы. Причина в том, что "Сити" работает с одним и тем же тренером девять лет, а "Арсенал" — пять лет. Если вы хотите бороться за большие достижения, вам нужно время. После того как "Арсенал" обыграл "ПСЖ", они спросили Луиса Энрике, и он сказал то же самое, что у "Арсенала" один и тот же менеджер работает пять лет, а у них — всего полтора года.

Представьте себе, у нас всего три месяца… Так что это огромная разница. Так что я действительно убеждён, что мы не можем конкурировать с этими клубами», — приводит слова Марески BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас у «Челси» 13 очков и четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.