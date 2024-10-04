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    Мареска: Не думаю, что мы можем конкурировать с «Манчестер Сити» или «Арсеналом»

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о конкуренции в английском чемпионате в текущем сезоне.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Я действительно не думаю, что мы можем конкурировать с "Манчестер Сити" или "Арсеналом". Я так не думаю, потому что мы не готовы. Причина в том, что "Сити" работает с одним и тем же тренером девять лет, а "Арсенал" — пять лет. Если вы хотите бороться за большие достижения, вам нужно время. После того как "Арсенал" обыграл "ПСЖ", они спросили Луиса Энрике, и он сказал то же самое, что у "Арсенала" один и тот же менеджер работает пять лет, а у них — всего полтора года.

    Представьте себе, у нас всего три месяца… Так что это огромная разница. Так что я действительно убеждён, что мы не можем конкурировать с этими клубами», — приводит слова Марески BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас у «Челси» 13 очков и четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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