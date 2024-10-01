Кержаков: Было предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата

Российский специалиствысказался о своем будущем.

Ранее тренер покинул казахстанский «Кайрат» и с тех пор остается без работы.

«Я не прекращал свою работу. Сейчас такой период, что у меня нет команды, но это не значит, что я не работаю. Много времени уделяю просмотрам матчей, анализу игр, чтению профессиональной литературы, в общем, развитию в тренерской профессии.

Было одно конкретное предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата. Команда без амбиций и серьезных задач, поэтому я отказался», — цитирует Кержакова «Чемпионат».