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    Фонсека: Очевидно, что «Милан» в матче с «Байером» будет больше защищаться

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    Наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Это будет похоже на матч с "Ливерпулем", нам нужно быть еще сильнее в защите, и команда в этом уже прибавила. Это хорошая проверка наших возможностей. Чтобы обыграть такую команду, как "Байер", нужно идеально действовать в обороне. Мы много ошибались в матче с "Ливерпулем" в защите, но иногда были недостаточно точны и в атаке. Мы хорошо выглядели в последних матчах серии А, но это совсем другое по сравнению с Лигой чемпионов.

    Я слышал слова Хаби Алонсо, и не хотелось бы, чтобы мы были командой, которая играет от обороны и рассчитывает на контратаки. Мы не такие и не хотим такими быть. Очевидно, мы будем больше защищаться, но когда у нас будет мяч, мы хотим вести игру. Я доволен результатами в чемпионате Италии, и мне любопытно посмотреть, как мы адаптируемся к другому типу игры», — приводит пресс-служба «Милана» слова Фонсеки.

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    Напомним, в первом туре «Милан» дома уступил «Ливерпулю» со счетом 1:3.

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