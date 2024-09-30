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    Мешков будет работать на матче «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

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    РФС назвал имена арбитров на матчи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    1 октября (вторник)

    «Рубин» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Роман Галимов, АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Локомотив» — «Оренбург»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Владислав Безбородов; инспектор — Олег Соколов.

    «Пари НН» — ЦСКА: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

    2 октября (четверг)

    «Химки» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Михаил Иванов, Михаил Шпильфогель резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

    «Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Виталий Мешков; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Михаил Черемных; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Константин Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

    «Ахмат» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Зенит» — «Акрон»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Хамид Талаев, Алексей Ермилов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Резников.

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