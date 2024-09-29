Постекоглу: Это была выдающаяся игра

Наставник «Тоттенхэма»остался доволен игрой своего клуба в игре 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Я считаю, это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали её, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Затем соперник оказался под давлением, и они получили красную карточку. После этого я подумал, что мы хорошо контролировали игру. Все ребята приложили просто выдающиеся усилия.

Это наша четвёртая победа подряд, и мы добивались её разными способами, но всегда оставались верны своим принципам и тому, как мы хотим играть в футбол», — цитирует Постекоглу BBC.