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    Постекоглу: Это была выдающаяся игра

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    Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу остался доволен игрой своего клуба в игре 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

    Анге Постекоглу
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    Анге Постекоглу

    «Я считаю, это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали её, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Затем соперник оказался под давлением, и они получили красную карточку. После этого я подумал, что мы хорошо контролировали игру. Все ребята приложили просто выдающиеся усилия.

    Это наша четвёртая победа подряд, и мы добивались её разными способами, но всегда оставались верны своим принципам и тому, как мы хотим играть в футбол», — цитирует Постекоглу BBC.

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