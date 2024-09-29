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    «Крылья Советов» и «Химки» поделили очки в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Химки»: счет матча 0:0, обзор

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    «Крылья Советов» сыграл вничью с «Химками» (0:0) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч хозяева 2 раза ударили в створ ворот и подали 6 угловых. «Химки» также дважды угрожали воротам соперника и совершили 3 штрафных.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Химки 0:0
    Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев, Galdames T. Химки: Никита Кокарев, Сергей Терехов, Кирилл Капленко, Хетаг Хосонов, Зелимхан Бакаев, Лукас Вера, Резиуан Мирзов, Антон Заболотный, Fernandez D., Farina E., Filin A. Предупреждения: Galdames T. (34'), Farina E. (39'), Александр Солдатенков (57'), Fernandez D. (90+4')

    После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Химки» — на 13-й позиции (8).

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