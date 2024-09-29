Флик: У «Барселоны» много травмированных игроков

Наставник «Барселоны»высказался о поражении от «Осасуны» (2:4) в 8-м туре Ла Лиги. По словам специалиста, в команде очень много травмированных.

«У нас много травмированных игроков, но оправданий по этому поводу быть не должно… Если вы посмотрите на наш состав на данный момент, у нас всего три полузащитника и один защитник, играющий в качестве полузащитника.

Это нелегко, но мы принимаем данную ситуацию», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 21 очком лидирует в таблице. «Осасуна» (14) идет на 6-м месте.