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    • Матч «Атлетико» — «Реал» прерван на 68-й минуте
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    Матч «Атлетико» — «Реал» прерван на 68-й минуте

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    Матч 8-го тура между мадридским «Атлетико» и мадридским «Реалом» прерван на 68-й минуте матча.

    Эдер Милитао
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    Эдер Милитао

    К этому времени «сливочные» вели со счетом 1:0 после гола Эдера Милитао на 64-й минуте.

    Причиной остановки стало то, что фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Эдер Милитао (64') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Коке, 46'), Робен Ле Норман, Рейнилду, Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Конор Галлахер, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн, Александр Сёрлот (Samuel Lino, 56'), Хосе Хименес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм, Лука Модрич, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго Предупреждения: Лука Модрич (40'), Робен Ле Норман (63')
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