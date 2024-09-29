Матч «Атлетико» — «Реал» прерван на 68-й минуте

Матч 8-го тура между мадридскими мадридскимпрерван на 68-й минуте матча.

К этому времени «сливочные» вели со счетом 1:0 после гола Эдера Милитао на 64-й минуте.

Причиной остановки стало то, что фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение.

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