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    Мусаев: Люди ушли счастливыми со стадиона

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после победы своей команды над «Зенитом» и сказал, что люди счастливыми со стадиона.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Мы очень счастливы. Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча, это очень нужно для становления команды.

    Это всего лишь вторая домашняя победа "Краснодара" за всю историю существования клуба над "Зенитом". Рад, что мы нарушили тенденцию без побед на протяжении шести с половиной лет.

    В конце матча вы продолжали верить в победу или предполагали уже, что матч закончится со счетом 0:0? Мы делали замены в атаку, высоко прессинговали. Игра чуть раскрылась, мы могли и проиграть, так как моменты были в обе стороны.

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    Это самый сильный "Зенит", против которого вы играли? Трудно сказать, "Зенит" всегда силен, с ними всегда сложно играть», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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