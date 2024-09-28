Мусаев: Люди ушли счастливыми со стадиона

Главный тренер «Краснодара»высказался после победы своей команды над «Зенитом» и сказал, что люди счастливыми со стадиона.

«Мы очень счастливы. Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча, это очень нужно для становления команды.

Это всего лишь вторая домашняя победа "Краснодара" за всю историю существования клуба над "Зенитом". Рад, что мы нарушили тенденцию без побед на протяжении шести с половиной лет.

В конце матча вы продолжали верить в победу или предполагали уже, что матч закончится со счетом 0:0? Мы делали замены в атаку, высоко прессинговали. Игра чуть раскрылась, мы могли и проиграть, так как моменты были в обе стороны.

Календарь и таблица РПЛ

Это самый сильный "Зенит", против которого вы играли? Трудно сказать, "Зенит" всегда силен, с ними всегда сложно играть», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».