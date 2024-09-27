Грэм Поттер — об увольнении из «Челси»: Это унижение, когда всё идёт не так, как надо

Бывший главный тренер лондонского «Челси»вспомнил, что он чувствовал, когда его уволили из стана аристократов.

«Это немного похоже на процесс скорби — со временем становится лучше. Нужно стараться не корить себя, но нельзя и сваливать всё на кого-то другого. Нужно найти правильный баланс.

Это не очень приятно из-за того, что всё так громко. Это унижение, когда всё идёт не так, как надо. Меня уволили после семи месяцев пятилетнего контракта, после того, как я перешёл из "Брайтона", так что со всем этим приходится справляться на человеческом уровне.

Первые шесть месяцев были тяжёлыми, потому что я очень, очень много работал, чтобы получить такую возможность. Не думаю, что это была единственная возможность, которую я мог получить, потому что я покинул "Брайтон" в очень, очень хорошем положении.

Так что нужно было выбрать правильную возможность. И я не выбрал неправильную, просто она не сработала. Я ни о чём не жалею, но в то же время, когда кто-то теряет работу, в какой-то момент возникает чувство разочарования, злости и, возможно, горечи», — цитирует Поттера The Telegraph.

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Поттер стал наставником «Челси» в сентябре 2022 года и работал там до апреля 2023 года. При его переходе аристократы заплатили его прежнему клубу «Брайтону» неустойку в размере £ 21 млн (€ 24,9 млн)