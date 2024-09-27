Томас Мюллер: «Байер» никогда не сдается и играет в хороший футбол

Легенда мюнхенской «Баварии»высказался об игре своего главного конкурента леверкузенского «Байера».

«Во-первых, болельщики должны оценить эти две команды и последующее противостояние. Обе команды входят в число самых захватывающих в лиге. На международном уровне "Бавария" также много лет была крупнейшей немецкой командой, но "Леверкузен" смог нас свергнуть.

Перед ними нужно снять шляпу. Они побили рекорды, но дело не столько в рекордах, сколько в том, как они их превзошли.Учитывая, как играет "Байер", отдельных игроков, которые у них есть, и то, как они действуют как команда, вы знаете, что каждая встреча с ними будет действительно тяжёлой.

Они не только умеют играть в хороший футбол, но и могут страдать. Они никогда не сдаются — количество забитых ими в конце голов просто безумно. Когда им что-то нужно, они стучатся в дверь, пока кто-то её не откроет, и всегда, кажется, найдётся кто-то, кто сможет обеспечить решающий момент.

Вот почему я думаю, что этот матч будет захватывающим до самого конца», — приводит слова Мюллера официальный сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

В пятом туре в центральном матче Бундеслиги 28 сентября встретятся «Бавария» и «Байер».