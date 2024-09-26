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    Кунде: Игроки «Барсы» наслаждаются работой под руководством Флика

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    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился впечатлениями от работы под руководством Ханса-Дитера Флика.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Мы с первого дня могли убедиться в том, что он тренер мирового класса.

    Команда наслаждается работой под его руководством и на тренировках, и во время матчей.

    Флик абсолютно четко доносит, какую игру хочет видеть. При этом он очень требовательный тренер», — приводит слова французского футболиста журналист Фабрицио Романо.

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    • Флик стал всего лишь третьим тренером в истории «Барселоны», которому удалось выиграть первые семь матчей в Ла Лиге.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после семи туров.

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