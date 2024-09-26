Кунде: Игроки «Барсы» наслаждаются работой под руководством Флика

Защитник «Барселоны»поделился впечатлениями от работы под руководством

«Мы с первого дня могли убедиться в том, что он тренер мирового класса.

Команда наслаждается работой под его руководством и на тренировках, и во время матчей.

Флик абсолютно четко доносит, какую игру хочет видеть. При этом он очень требовательный тренер», — приводит слова французского футболиста журналист Фабрицио Романо.

Флик стал всего лишь третьим тренером в истории «Барселоны», которому удалось выиграть первые семь матчей в Ла Лиге.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после семи туров.