Балахнин: «Факел» — самая слабая команда РПЛ

Известный тренерподелился мнением о самой слабой команде текущего сезона в РПЛ.

«На мой взгляд, ну не хотелось бы называть эту команду, но сейчас — "Факел". К сожалению.

Как исправить ситуацию? Уже прошло то время, когда можно было найти ресурсы извне. Теперь только внутренние какие‑то вещи: тренироваться, меняться, становиться лучше, выбирать оптимальное сочетание игроков, тактики в этой команде.

Всегда можно найти внутренние резервы, чтобы становиться лучше», — приводит слова Балахнина «Евро‑Футбол.Ру».

«Факел» набрал пять очков в девяти турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.