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    Балахнин: «Факел» — самая слабая команда РПЛ

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    Известный тренер Сергей Балахнин поделился мнением о самой слабой команде текущего сезона в РПЛ.

    Сергей Балахнин
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    Сергей Балахнин

    «На мой взгляд, ну не хотелось бы называть эту команду, но сейчас — "Факел". К сожалению.

    Как исправить ситуацию? Уже прошло то время, когда можно было найти ресурсы извне. Теперь только внутренние какие‑то вещи: тренироваться, меняться, становиться лучше, выбирать оптимальное сочетание игроков, тактики в этой команде.

    Всегда можно найти внутренние резервы, чтобы становиться лучше», — приводит слова Балахнина «Евро‑Футбол.Ру».

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