Тен Хаг: «МЮ» должен быть более хладнокровным у чужих ворот

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о матче с «Кристал Пэлас» в 5-м туре АПЛ. Поединок закончился со счетом 0:0.

«Я не могу быть доволен, когда мы не выигрываем. Мы должны были побеждать. Считаю, что в первом тайме мы съели их заживо. Во втором тайме все было более сбалансировано, но в первой половине мы должны были забивать один-два гола.

Подвела ли "МЮ" плохая реализация? Мы очень хорошо играли. Полностью контролировали игру. И с мячом, и без него, мне кажется, мы играли очень хорошо. Нам не хватало только завершения в чужой штрафной, где всегда решаются матчи. Мы должны быть более хладнокровными у ворот соперников», — сказал тен Хаг Sky Sports.