«Лестер» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче пятого тура АПЛсыграли вничью 1:1.

На точный удар Илимана Ндиайе хозяева ответили забитым мячом Стефи Мавидиди.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Эвертон 1:1 Голы: 0:1 Илиман Ндиайе (12'), 1:1 Стефи Мавидиди (73') Лестер: Мадс Хермансен, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Калеб Околи, Виктор Кристансен, Гарри Уинкс, Вильфред Ндиди, Билаль эль-Ханнус (Факундо Буонанотте, 56'), Джордан Айю, Стефи Мавидиди (Abdul Fatawu, 90'), Джейми Варди (Одсонн Эдуард, 83') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Йеспер Линдстрём (Джек Харрисон, 61'), Абдулайе Дукуре, Орел Мангала, Джеймс Гарнер, Доминик Калверт-Льюин, Дуайт Макнил, Илиман Ндиайе (Тим Айрогбунам, 81') Предупреждения: Sean Dyche (45 + 1'), Майкл Кин (46'), Факундо Буонанотте (77'), Джеймс Гарнер (80')

«Лестер» набрал три очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. У «Эвертона» один балл и последняя строчка.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Астон Вилла» переиграла «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.

В составе победителей забили Олли Уоткинс, Эзри Конса Нгойо и Джон Дуран. За гостей отличился Матеус Кунья.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Вулверхэмптон 3:1 Голы: 0:1 Матеус Кунья (25'), 1:1 Олли Уоткинс (73'), 2:1 Эзри Конса (88'), 3:1 Джон Дуран (90 + 4') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь (Ян Матсен, 46'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Росс Баркли, 62'), Джон МакГинн (Леон Бэйли, 46'), Джейкоб Рэмси (Джон Дуран, 62'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Эмилиано Буэндия, 90') Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Райан Айт Нури, Йерсон Москера (Сантьяго Буэно, 82'), Крэйг Доусон, Нелсон Семеду, Марио Лемина, Жуан Гомес (Томми Дойл, 82'), Жанрикне Беллегард (Родригу Гомеш, 71'), Йёрген Странн Ларсен (Гонсалу Гуэдеш, 65'), Матеус Кунья, Andre Предупреждения: Райан Айт Нури (7'), Нелсон Семеду (16'), Жуан Гомес (27'), Пау Торрес (28'), Марио Лемина (61'), Unai Emery (65'), Морган Роджерс (75'), Йерсон Москера (81'), Росс Баркли (90 + 11'), Матеус Кунья (90 + 12')

У «Астон Виллы» теперь девять баллов и шестая строчка. У «Вулверхэмптона» одно очко и 18-я позиция.