ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?
  • 11:01
    • В «Спартаке» назвали причину отказа от трансфера Глушенкова
  • 10:29
    • Колосков: Исполком РФС закрыл тему с переходом в Азию
  • 10:14
    • Футболист «Ливерпуля» может стать владельцем клуба французской Лиги 1
  • 09:35
    • Качмазов впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP
  • 09:11
    • Стало известно, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»
    Все новости спорта

    В «Спартаке» назвали причину отказа от трансфера Глушенкова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит Локомотив РПЛ Футбол России
    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал объяснил, почему московский клуб отказался от возможности приобрести полузащитника Максима Глушенкова.

    Максим Глушенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков

    Глушенков перед началом сезона перешел из «Локомотива» в «Зенит».

    «По Глушенкову мы приняли отрицательное решение. Мы подписываем не только футболиста на поле, но и в раздевалку.

    Говорю с Артемом Ребровым каждый день о многих игроках. Я уважаю его мнение, это легенда клуба», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

  • Глушенков: Лучше тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть за сборную против Вьетнама
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил семь мячей.

    Напомним, Глушенков был в системе «Спартака» с 2019 по 2022 год. За это время он провел 11 матчей за первую команду красно-белых.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Алавес» «Севилью»?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервется ли беспроигрышная серия «Торино»?
  • «Верона» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» справится с непростым соперником?
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Верона — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры