В «Спартаке» назвали причину отказа от трансфера Глушенкова

Спортивный директор «Спартака»объяснил, почему московский клуб отказался от возможности приобрести полузащитника

Глушенков перед началом сезона перешел из «Локомотива» в «Зенит».

«По Глушенкову мы приняли отрицательное решение. Мы подписываем не только футболиста на поле, но и в раздевалку.

Говорю с Артемом Ребровым каждый день о многих игроках. Я уважаю его мнение, это легенда клуба», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил семь мячей.

Напомним, Глушенков был в системе «Спартака» с 2019 по 2022 год. За это время он провел 11 матчей за первую команду красно-белых.