Медведев объяснил, почему в «Зените» решили не продлевать контракт с Марио Фернандесом

Президент правлениязаявил, что защитникне продлил контракт с клубом из-за медицинских показаний.

«Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень.

Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло. Мы все желаем ему здоровья. И надеемся увидеть его в ветеранских матчах», — передает слова Медведева Чемпионат.

Всего Фернандес провел за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.