Головин: Приятно победить «Барселону»

Полузащитникпрокомментировал победу над(2:1).

«Конечно, Лига чемпионов — это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником, как "Барселона".

Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка.

Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над Барселоной», — цитирует Головина ТАСС.

В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет 1 октября против швейцарского «Янг Бойз». «Монако» 2 октября встретится с загребским «Динамо».