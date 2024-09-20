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    Головин: Приятно победить «Барселону»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Конечно, Лига чемпионов — это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником, как "Барселона".

    Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка.

    Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над Барселоной», — цитирует Головина ТАСС.

    В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет 1 октября против швейцарского «Янг Бойз». «Монако» 2 октября встретится с загребским «Динамо».

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