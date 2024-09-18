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    Колыванов: «Краснодар» стал аккуратнее играть в обороне

    Футбол Краснодар Зенит
    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов считает, что «Краснодар» снова будет одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул в РПЛ.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Краснодар» занимает третье место в таблице РПЛ после восьми туров, отставая от «Зенита» на два очка.

    «"Краснодар" в Кубке и чемпионате играет хорошо. Не удивляют результаты. Они и в том году были хороши, а в этом сезоне команда возмужала. Ребята не боятся играть, коллектив хороший, есть взаимопонимание на поле. Стараются выполнять установки тренера.

    Отмечу, что в обороне стали аккуратнее играть, уже не так много пропускают. Молодцы!

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    • Время покажет, сможет ли Мусаев довести "Краснодар" до чемпионства. Точно будут бороться до конца», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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