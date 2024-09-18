Колыванов: «Краснодар» стал аккуратнее играть в обороне

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтоснова будет одним из главных конкурентовв борьбе за титул в РПЛ.

«Краснодар» занимает третье место в таблице РПЛ после восьми туров, отставая от «Зенита» на два очка.

«"Краснодар" в Кубке и чемпионате играет хорошо. Не удивляют результаты. Они и в том году были хороши, а в этом сезоне команда возмужала. Ребята не боятся играть, коллектив хороший, есть взаимопонимание на поле. Стараются выполнять установки тренера.

Отмечу, что в обороне стали аккуратнее играть, уже не так много пропускают. Молодцы!

Время покажет, сможет ли Мусаев довести "Краснодар" до чемпионства. Точно будут бороться до конца», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».