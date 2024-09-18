Карпин: Много что понравилось, с мячом все вроде как ничего

Главный тренервысказался о матче против(3:1) в Кубке страны.

«Много что понравилось. Не понравились первые минуты первого тайма. Неправильно и плохо играли без мяча. С мячом все вроде как ничего.

Что касается эпизода с пенальти, я вообще не видел, ничего не могу сказать. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать. В каких‑то матчах этого достаточно, а в каких‑то будет не хватать. Все замены были в матче плановые, кроме последней, когда вышел Осипенко. У Игнатова была желтая карточка, и он подустал», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Оренбург» — на 4-й позиции без набранных баллов.