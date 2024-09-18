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    Алдонин отметил, за счет чего ЦСКА может победить «Краснодар»

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    Тренер Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    Игра пройдет 18 сентября и начнется в 19:00 мск.

    «Если у ЦСКА будет оптимальный состав, то за счёт организованной игры в атаке и обороне вполне реально обыграть "Краснодар" дома. Да и в выездном матче в Кубке после замен во втором тайме игровое преимущество перешло под контроль ЦСКА.

    "Краснодар" вкатился в сезон. Начало было не очень уверенным. Надо понимать, какие задачи у команды. Когда она теряет очки, начинают говорить о сомнениях в работе тренера и так далее. Понятно, что чем выше амбиции команды, тем больше требований к результату», — сказал Алдонин «Чемпионату».

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