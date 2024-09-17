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    Рабьо: Цель — вернуть «Марсель» в Лигу чемпионов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель
    Хавбек Адриен Рабьо прокомментировал свой переход в «Марсель». С июля 2019 года по июль 2024 года футболист выступал за «Ювентус».

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    «Сначала казалось, что это невозможно, но после многих разговоров со спортивным консультантом клуба Мехди Бенатия я решил присоединиться к клубу. Конечно, я общался и с главным тренером Де Дзерби.

    Цель — конечно же, побеждать, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. С нетерпением жду первых тренировок и возвращения на "Велодром", — приводит журналист Николо Скира слова Рабьо.

    В прошлом сезоне Рабьо провел за туринский клуб 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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