Рабьо: Цель — вернуть «Марсель» в Лигу чемпионов

Хавбекпрокомментировал свой переход в. С июля 2019 года по июль 2024 года футболист выступал за

«Сначала казалось, что это невозможно, но после многих разговоров со спортивным консультантом клуба Мехди Бенатия я решил присоединиться к клубу. Конечно, я общался и с главным тренером Де Дзерби.

Цель — конечно же, побеждать, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. С нетерпением жду первых тренировок и возвращения на "Велодром", — приводит журналист Николо Скира слова Рабьо.

В прошлом сезоне Рабьо провел за туринский клуб 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.