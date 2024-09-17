Рабьо: Цель — вернуть «Марсель» в Лигу чемпионов

Адриен Рабьо Фото: globallookpress.com
«Сначала казалось, что это невозможно, но после многих разговоров со спортивным консультантом клуба Мехди Бенатия я решил присоединиться к клубу. Конечно, я общался и с главным тренером Де Дзерби.
Цель — конечно же, побеждать, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. С нетерпением жду первых тренировок и возвращения на "Велодром", — приводит журналист Николо Скира слова Рабьо.
В прошлом сезоне Рабьо провел за туринский клуб 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.