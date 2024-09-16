Дзюба: Я всегда получал удовольствие от голевых передач

Форвард «Акрона»высказался о своих целях. Ранее нападающий отметился голевой передачей в матче с подмосковными «Химками» (3:0).

«Я уже говорил, что футбол — командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведёт. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по "гол+пас". Поэтому всё идёт в копилку.

Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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Нынешнее соглашение Дзюбы с «Акроном» истекает в 2025 году.