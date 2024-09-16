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    АПЛ. «Манчестер Сити» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 4-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити» — лидер АПЛ
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    «Манчестер Сити» — лидер АПЛ
    Действующий чемпион «Ман Сити» увеличивает преимущество над конкурентами до двух очков. В числе ближайших преследователей — «Арсенал» и «Ньюкасл». Первое поражение в сезоне потерпел «Ливерпуль». По-прежнему без набранных очков идут «Саутгемптон» и «Эвертон».

    Изменения в турнирной таблице

    Вверх по турнирной таблице поднялся «Арсенал», который ранее занимал 4 место, а теперь расположился на второй позиции. На две ступеньки поднялись «Ньюкасл» и «Астон Вилла», заняв третью и пятую строчки соответственно.

    Со второго на четвёртое место опустился «Ливерпуль», а вот «Брайтон» потерял три позиции, теперь «чайки» занимают шестую строчку в АПЛ.

    Улучшили турнирное положение «Ноттингем Форест» (с 9 на 7), «Челси» (с 11 на 8), «Манчестер Юнайтед» (с 14 на 10).

    Календарь и таблица АПЛ

    Потеряли свои позиции «Брентфорд» (с 6 на 9), «Борнмут» (с 8 на 11), «Тоттенхэм» (с 10 на 13), «Вест Хэм» (с 13 на 14).

    Единоличное лидерство

    «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу в английской Премьер-лиге после победы над «Брентфордом» (2:1). В составе горожан два мяча забил Эрлинг Холанн.

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    • Таким образом МС набрал 12 очков из 12 возможных. В победную серию команды входят игры против «Вест Хэма» (3:1), «Ипсвича» (4:1) и «Челси» (2:0).

    Битва Лондона

    «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма» в лондонском дерби, переиграв соперника со счётом 1:0. Победный гол на 64-й минуте встречи забил Габриэл после того, как Сака отдал голевую передачу.

    «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    После этой победы «канониры» вышли на второе место, аккумулировав 10 очков. «Шпоры» в свою очередь, опустились на 13 строчку с активом 4 балла.

    Неожиданность тура

    Сенсационным получилися исход противостояния между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форестом», который завершился минимальным поражением мерсисайдцев (0:1). Таким образом клуб опустился на 4 место с 9 набранными очками.

  • АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» делят лидерство
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    • Остальные топ-клубы одержали победы в рамках 4 тура английской Премьер-лиги. «Челси» с минимальным счётом выиграл у «Борнмута» (1:0). Гол в составе «аристократов» на 86-й минуте забил Кристофер Нкунку.

    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Крупную победу в туре одержал «Манчестер Юнайтед», выиграв у «Саутгемптона» (3:0). За «красных дьяволов» результативными действиями отметились Маттейс де Лигт, Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо.

    Тур №5

    Центральная афиша 5-го тура — «Манчестер Сити» — «Арсенал». Лидеры английской Премьер-лиги сразятся между собой в воскресенье, 22 сентября.

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    «Челси» отправится в гости к «Вест Хэму», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится против «Кристал Пэласа». Игры состоятся в субботу, 21 сентября.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Матчи 5-го тура в АПЛ пройдут 21 и 22 сентября.

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