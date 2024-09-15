«Сельта» — «Вальядолид»: счет матча 3:1, обзор голов

одолела(3:1) в матче 5-го тура испанской Примеры .

В составе хозяев голы забили Уго Альварес на 22-й минуте, Борха Иглесиас на 36-й минуте и Анастасиос Дувикас на 90+1-й минуте.

Единственный гол у «Вальядолида» записал на свой счет Рауль Моро на 50-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Вальядолид 3:1 Голы: 1:0 Hugo Alvarez (22'), 2:0 Борха Иглесиас (36'), 2:1 Рауль Моро (50'), 3:1 Анастасиос Дувикас (90 + 1') Сельта: Висенте Гуайта, Карл Старфельт, Жаилсон (Маркос Алонсо, 76'), Оскар Мингуэза, Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Дамиан Родригес, 69'), Яго Аспас, Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 69'), Javi Rodriguez (Джозеф Айду, 89'), Hugo Alvarez, Pablo Duran (Уиллот Сведберг, 76') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Дженк Озкачар, Эрай Джёмерт (Станко Юрич, 64'), Луис Перес, Селим Амалла (Robert Kenedy, 86'), Кике Перес (Victor Meseguer, 46'), Амат Ндиайе (Рауль Моро, 46'), Хуанми Латаса, Chuki (Иван Санчес, 46'), Mario Martin, Lucas Rosa Предупреждения: Lucas Rosa (40'), Hugo Alvarez (41'), Chuki (45 + 2'), Селим Амалла (55'), Уго Сотело (61'), Javi Rodriguez (68'), Станко Юрич (84'), Хуанми Латаса (87') Удаление: Mario Martin (82')

После этого матча «Сельта» занимает 4-е место в таблице Примеры с 9-ю очками в активе. «Вальядолид» — на 17-й строчке (4).