Мареска: Санчо сделал именно то, чего мы от него ожидали

Главный тренервысказался о победе в матче с(1:0).

«В первом тайме нам было сложно, во втором мы играли намного лучше. В первом тайме мы не слишком часто возвращали мяч под контроль, а это необходимо на таком стадионе против такой команды.

Санчо? Он сделал именно то, чего мы от него ожидали, как и Тосин Адарабиойо как, и Кристофер Нкунку. Жоау Феликс был очень хорош. Все ребята, вышедшие со скамейки запасных, были очень хороши.

Мы создавали моменты, и нам нужно было просто проявить чуть больше мастерства в штрафной, и он сделал это. Нкунку не вышел в стартовом составе, но работает очень хорошо», — приводит слова Мареску ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» с 7 очками поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» с 5 баллами идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.