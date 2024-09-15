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    Кьеллини вернулся в «Ювентус» на руководящую должность

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    Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вернулся в туринский клуб на руководящую должность.

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    «Джорджио Кьеллини вернулся в "Ювентус", взяв на себя роль менеджера, ответственного за отношения с национальными и международными футбольными организациями.

    Кьеллини никогда по-настоящему не покидал "бьянконери" — его сердце, душа и ценности всегда были связаны с клубом, как на поле, так и за его пределами. С 16 сентября он займет должность руководителя по связям с футбольными институциями.

    Джорджио будет напрямую подчиняться генеральному директору Маурицио Сканавино, представляя клуб в своей новой роли директора. Его академическое образование дополняет опыт игрока, капитана и легенды Ювентуса», — говорится на сайте туринского клуба.

    Напомним, Кьеллини завершил игровую карьеру в 2023 году. Он выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 годы.

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