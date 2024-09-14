«Черноморец» обыграл «Енисей», а «Сочи» сыграл вничью с «Ротором»

Завершились два матча 10-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Черноморец» одолел «Енисей» со счетом 2:1.

Первый гол забила красноярская команда на 9-й минуте, отличился Максим Савельев.

На 30-й минуте защитник «Енисея» Максим Ширяев оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. На 74-й минуте «Черноморец» вышел вперед благодаря голу Егора Иванова.

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Енисей 2:1 Голы: 0:1 Максим Савельев (9'), 1:1 Максим Ширяев (30'), 2:1 Егор Иванов (74') Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Гурченко, Мераби Уридия, Kumburovic N. Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждение: Андреа Чуканов (45')

После этого матча «Черноморец» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Енисей» располагается на 10-й позиции (12).

В параллельном матче «Сочи» сыграл вничью с «Ротором» (0:0).

За весь матч южане 4 раза ударили в створ ворот и подали 8 угловых. «Ротор» ни разу не угрожал воротам соперника и совершил 9 штрафных ударов.

Футбол. Россия. Первая лига Сочи — Ротор 0:0 Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Марсело Алвес, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин, Владимир Писарский, Safronov I. Ротор: Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Kasimov T., Morozov V., Prishchepa D., Tyurin V. Предупреждение: Алексей Шумских (65')

«Сочи» занимает 5-е место в таблице Первой лиги (15 баллов), а «Ротор» располагается на 8-й строчке с 14-ю очками.