«Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Точными ударами с пенальти отметились Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
Чемпионат Испании. 5-й тур
Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: 0:1 — 58, пенальти Винисиус Жуниор, 0:2 — 75, пенальти МбаппеРеал Сосьедад: Ремиро, Хави Лопес (Муньос, 78), Агерд (Пачеко, 75), Арамбуру, Субельдия, Беккер (Барренечеа, 63), Серхио Гомес, Субименди, Сучич (Туррьентес, 75), Кубо, Садик (Оускарссон, 63)Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюлер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе (Эндрик, 90)Предупреждения: Садик (17), Арамбуру (28), Модрич (79), Пачеко (82), Барренечеа (83)
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 4 баллами идет 16-м.