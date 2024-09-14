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    Два гола с пенальти принесли «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче пятого тура испанской Примеры «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Точными ударами с пенальти отметились Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

    Чемпионат Испании. 5-й тур
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2 (0:0, 0:2)
    Голы: 0:1 — 58, пенальти Винисиус Жуниор, 0:2 — 75, пенальти МбаппеРеал Сосьедад: Ремиро, Хави Лопес (Муньос, 78), Агерд (Пачеко, 75), Арамбуру, Субельдия, Беккер (Барренечеа, 63), Серхио Гомес, Субименди, Сучич (Туррьентес, 75), Кубо, Садик (Оускарссон, 63)Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюлер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе (Эндрик, 90)Предупреждения: Садик (17), Арамбуру (28), Модрич (79), Пачеко (82), Барренечеа (83)

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 4 баллами идет 16-м.

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