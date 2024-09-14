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    Илич: Счет 1:1 был бы честным в игре с «Факелом»

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    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о матче против «Факела» (0:0).

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Тяжелая игра, очень много единоборств. В начале первой половины матча мы играли хорошо, создавали моменты, но не удалось их реализовать. Во втором тайме у "Факела" было много угловых. Думаю, счет 1:1 был бы честным в этой игре. Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть в этому полю, потому что мы не играли ранее на искусственном газоне, но это футбол.

    Что касается выхода Каштанова у соперника, это хороший высокий нападающий, у него хороший прыжок, поэтому ему легче выигрывать некоторые единоборства. В защите мы сыграли не очень хорошо, а в атаке мы отдавали пасы слишком рано. Если бы поймали лучший тайминг, всё было бы лучше». — цитирует Илича «Матч ТВ».

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    Таким образом, «Факел» набрал пять очков и остался на последнем месте. У «Пари НН» семь баллов и одиннадцатая строчка.

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