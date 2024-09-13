Черчесов: Следующая задача — следующий соперник

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о задачах команды.

«Какую бы задачу передо мной ни ставили, ее все‑таки мне решать. И в какой‑то степени я сам ее ставлю. Следующая задача — следующий соперник. Все, больше никаких задач нет. Ничего не поменялось.

Когда мы начинаем говорить об эфемерных чемпионатах мира и Европы, мы даже не знаем группу. О чем можно говорить? Только сборные Бразилии, Германии и Франции могут независимо от групп ставить задачи, а такие команды, как наша, пока должны спокойно день ото дня заниматься делом. Чтобы приводить команду в порядок, чтобы мы в какой‑то степени добились того, что в свое время сделала сборная Исландии, а сейчас — Грузия и Албания. Вот этим надо заниматься», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В октябре Казахстан в Лиге наций сыграет с командами Австрии и Словении.