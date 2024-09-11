Орещук: Дзюба может играть в РПЛ с закрытыми глазами

Футбольный агентоценил игру нападающего, который продолжает находиться без команды.

«Уверен, такой форвард поможет любой команде из второй половины таблицы. Не забывайте, что вдобавок он будет предельно мотивирован. И посмотрите на уровень других наших нападающих. Он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А Дзюба может играть в Премьер-лиге с закрытыми глазами, если будет физически готов.

У нас достаточно молодых форвардов, которые очень много бегают и при этом забивают дважды в год. Если бы у меня 40-летний футболист записывал себе в актив по десять голов за сезон, выходил бы на поле постоянно», — приводит слова Орещука RT.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Дзюба по окончании прошлого сезона покинул «Локомотив» и с тех пор остается без команды. Он рискует на полгода остаться без футбола.