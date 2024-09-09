Пиняев: Не хочу быть на подхвате у латиносов в «Зените»

Полузащитник «Локомотива»признался, что не видит смысла переходить в

«Не согласен, что мне надо в "Зенит". Почему? Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.

В "Зените" самые сильные легионеры. А сколько там играет русский футболистов?

Пока немного. А когда это поменяется? Я не думаю, что "Зенит" поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева.

Если я увижу, что "Зенит" будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить.

Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и всё», — сказал Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну.

Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».