Португалия — Шотландия: прогноз, составы, коэффициенты

Сборная Португалии Фото: globallookpress.com
Португалия: Диогу Кошта, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Антониу Силва, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Бернарду Силва, Педру Нету, Диогу Жота, Рафаэл Леау.
Шотландия: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Грант Хэнли, Скотт Маккенна, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор, Кенни Маклин, Райан Кристи, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Линдон Дайкс.
Календарь и таблица Лиги наций
Начало игры запланировано на 21:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.