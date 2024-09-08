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    Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч против Шотландии

    Португалия — Шотландия: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составе Португалии и Шотландии на матч второго тура Лиги наций.

    Сборная Португалии
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    Сборная Португалии

    Португалия: Диогу Кошта, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Антониу Силва, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Бернарду Силва, Педру Нету, Диогу Жота, Рафаэл Леау.

    Шотландия: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Грант Хэнли, Скотт Маккенна, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор, Кенни Маклин, Райан Кристи, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Линдон Дайкс.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Начало игры запланировано на 21:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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