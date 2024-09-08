Хорватия — Польша: счет матча 1:0, обзор голов

Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 52-й минуте. Точным ударом отметился полузащитник сборной Лука Модрич.
Футбол. Лига наций УЕФА. A1
Хорватия — Польша 1:0
Гол: 1:0 Лука Модрич (52') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йошко Гвардиол, Борна Соса (Иван Перишич, 90'), Матео Ковачич (Марио Пашалич, 79'), Лука Модрич, Марко Пьяца, Бруно Петкович (Андрей Крамарич, 68'), Petar Sucic (Лука Сучич, 46'), Igor Matanovic (Анте Будимир, 68') Польша: Лукаш Скорупски, Павел Давидович, Ян Беднарек, Себастьян Валюкевич, Матеуш Богуш (Кароль Свидерски, 62'), Пётр Зелиньски (Бартош Слиш, 62'), Кацпер Урбаньски (Якуб Модер, 62'), Себастьян Шиманьски (Якуб Пётровский, 86'), Никола Залевский, Якуб Каминьский (Пшемыслав Франковски, 83'), Роберт Левандовски Предупреждения: Матео Ковачич (2'), Марко Пьяца (14'), Petar Sucic (40'), Ян Беднарек (44'), Бруно Петкович (68'), Zlatko Dalic (72'), Анте Будимир (90 + 1'), Michal Probierz (90 + 5')
После этого матча Хорватия занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. Польша — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.