Нидерланды — Босния и Герцеговина: счет матча 5:2, обзор голов

В матче первого тура Лиги наций сборнаяв родных стенах обыграласо счетом 5:2.

В составе победителей забили Джошуа Зиркзее, Тиджани Рейндерс, Коди Гакпо, Ваут Вегхорст и Хави Симонс. За гостей точными ударами отметились Эрмедин Демирович и Эдин Джеко.

Футбол. Лига наций УЕФА. A3 Нидерланды — Босния и Герцеговина 5:2 Голы: 1:0 Джошуа Зиркзее (13'), 1:1 Эрмедин Демирович (27'), 2:1 Тейьяни Рейндерс (45 + 2'), 3:1 Коди Матес Гакпо (56'), 3:2 Эдин Джеко (73'), 4:2 Ваутер Вегорст (88'), 5:2 Ксави Симонс (90 + 2') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис (Лютсхарел Гертрейда, 66'), Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Натан Аке (Юрриен Тимбер, 66'), Йерди Схаутен (Квинтен Тимбер, 83'), Райан Гравенберх, Ксави Симонс, Тейьяни Рейндерс, Коди Матес Гакпо (Дониелл Мален, 66'), Джошуа Зиркзее (Ваутер Вегорст, 74') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Нихад Муякич (Dzenis Burnic, 68'), Никола Катич, Адриан Леон Баришич, Юсуф Газибегович, Беньямин Тахирович (Раде Крунич, 46'), Денис Хусейнбашич (Эсмир Байрактаревич, 68'), Эрмедин Демирович (Харис Табакович, 83'), Эдин Джеко, Armin Gigovic (Дарио Шарич, 68') Предупреждения: Эрмедин Демирович (76'), Юсуф Газибегович (86')

Календарь и таблица Лиги наций

Следующий матч Нидерланды проведут в Амстердаме против Германии 10 сентября. В этот же день Босния и Герцеговина в Будапеште сыграет с Венгрией.